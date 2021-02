Istat aggiorna il paniere, entrano mascherine, gel mani e monopattini

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2021 cambia il paniere Istat. Tra i prodotti rappresentativi dell’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative, arrivano integratori alimentari, casco per veicoli a due ruote, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, gel igienizzante mani, ricarica elettrica per auto, monopattino elettrico sharing, servizio di posta elettronica certificata e Dispositivo anti abbandono.

Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati, entrano nel paniere, tra gli altri, la macchina impastatrice (tra gli Apparecchi per la lavorazione degli alimenti) e la Bottiglia termica (tra gli Utensili da cucina non elettrici e articoli domestici non elettrici).

Nel 2021, sono 80 i comuni che contribuiscono alla stima dell’inflazione per il paniere completo (come nel 2020). La copertura territoriale dell’indagine è pari all’83,3% in termini di popolazione provinciale e sale al 90,3% per alcune tariffe e servizi locali, per i quali altri 12 comuni effettuano la rilevazione dei prezzi.

(ITALPRESS).