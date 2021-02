RODI – IL 48° CARNEVALE RODIANO IN FORMA DIGITALE 

da Rodi Garganico da Rodi Garganico

Quest’anno purtroppo a causa della pandemia non si svolgerà il tanto amato Carnevale rodiano nella sua 48esima edizione. Così Il Sindaco di rodi garganico e tutta l’Amministrazione Comunale ha pensato ad un’iniziativa per tutti gli amanti del carnevale: svolgere questa edizione in forma del tutto digitale. Basterà mandare una foto con addosso la maschera preferita e mandarla al numero whatsapp 3400582320 entro il 25 Febbraio 2021.

Le foto ricevute saranno pubblicate attraverso un video sui social della cittadina e non solo. “Anche in forma anomala Siamo sicuri che ricorderemo questa 48° edizione del Carnevale Rodiano”! Dice la Consigliere Comunale Maria Soccio. Non vi resta che scegliere la maschera che più vi piace per essere presenti a questa edizione particolare .

Antonella stefania