SAN SEVERO – RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO – COMPETENZA 2019 – PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO – COMPETENZA 2019 – PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

A seguito della deliberazione di Giunta Regionale del 27.01.2021, con cui viene prorogato il termine di scadenza in cui i Comuni sono tenuti a trasmettere le risultanze del bando alla Regione Puglia, l’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Politiche Sociali ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle domande ai cittadini che non hanno potuto presentare le istanze di accesso ai suddetti contributi per l’integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni, ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

La domanda potrà essere presentata a far data da lunedì 1 febbraio 2021 e fino a lunedì 15 febbraio 2021 per entrambe le tipologie di domande: le modalità di partecipazione al Bando Pubblico di concorso sono le medesime di quelle stabilite nel precedente avviso.

Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti ricordano, pertanto, che le domande possono essere presentate compilando i moduli (linea A e\o linea B) reperibili presso:

– l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del COMUNE viale Padre Matteo da Agnone sn/ angolo via Mascagni, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tel. 0882.339654 – 339676);

– oppure scaricabili dal sito internet del Comune di San Severo: www.comune.san-severo.fg.it.

Le domande, inoltre, devono essere presentate entro il termine del 15.02.2021, pena l’esclusione, presso:

• l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del COMUNE dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

• oppure, presso l’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di SAN SEVERO anche via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it; inoltre, sarà possibile compilare la domanda di contributo al seguente link: https://www.sanseverocitta.it/contributo-fitto2019-san-severo allegando la documentazione richiesta in formato pdf.

Si accede al link attraverso il sito istituzionale del Comune di San Severo nella sezione “Servizi Sociali e alla persona – domanda per contributo canone di locazione anno 2019”.

SAN SEVERO, 3 febbraio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo