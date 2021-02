SAN SEVERO – VENERDI’ 5 FEBBRAIO IN PREFETTURA LA PRESENTAZIONE DELLA “CITTADELLA DELLA POLIZIA”, PROGETTO DESTINATARIO DI UN FINANZIAMENTO DI OLTRE 4 MILIONI DI EURO

Si terrà venerdì 5 febbraio alle ore 11,00, presso gli uffici della Prefettura in Foggia, una conferenza stampa per illustrare il progetto relativo alla CITTADELLA DELLA POLIZIA che sorgerà a San Severo in Via Terranova.

All’incontro prenderanno parte il Prefetto di Foggia Raffaele Grassi, il Questore di Foggia Paolo Sirna e il Sindaco di San Severo Francesco Miglio: sarà illustrato il progetto, destinatario di un Finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del Pon Legalità 2014-2020 – Asse 3 – Azione 3.2. di 4 milioni 185 mila euro.

“Esprimiamo soddisfazione e compiacimento per l’avvenuto importante finanziamento per la realizzazione del nuovo Commissariato: il 1 febbraio è stato emesso il provvedimento – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – ed ora venerdì in Prefettura sarà illustrata la procedura con i relativi tempi di realizzazione. Come già annunciato il Comune di San Severo svolgerà, in convenzione con la Prefettura di Foggia, le funzioni di Centrale di Committenza-Stazione per i lavori di costruzione. Ricordo anche che il Comune di San Severo ha concesso in favore della Prefettura di Foggia, che ha accettato per conto del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il diritto di superficie, a titolo gratuito, per la durata di anni 99, su un’area della superficie di mq 6.654,00 al fine di consentire la realizzazione della CITTADELLA DELLA POLIZIA”.

SAN SEVERO, 3 febbraio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo