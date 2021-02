FOGGIA – IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA GATTA RINGRAZIA IL PRESIDENTE CONTE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA GATTA RINGRAZIA IL PRESIDENTE CONTE

“È stato un privilegio condividere le scelte per il bene della Capitanata”. Così si esprime il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, che continua, “Sin dal suo insediamento alla guida del Governo del Paese, ne avevo intuito le capacità e le competenze, nonché la profonda umanità, che gli hanno permesso di fronteggiare il periodo più critico per l’Italia, dalla fine del dopoguerra. La Capitanata gli è rimasta nel cuore e ha dimostrato il suo attaccamento a questa terra. Ringrazio il Presidente Conte per aver voluto fortemente il Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata. Ci aspettano ancora mesi difficili in cui alla crisi sanitaria si sta saldando una grave crisi economica e sociale. Il Paese dovrà affrontare questi problemi con grande rigore, non sprecando le opportunità che derivano dalla disponibilità di risorse del Recovery Fund, tra gli obiettivi più alti della sua azione di governo. Infine, per tutti i cittadini di Capitanata, vedere in quel ruolo un figlio di questa terra, è stato motivo di orgoglio”.