PUGLIA – L’ARASP ESPRIME PLAUSO PER LA NOMINA DI ROSA BARONE AD ASS. AL WELFARE

L’ARASP (associazione regionale delle Asp di Puglia) esprime il proprio plauso per la nomina dell’Assessore al Welfare, un settore strategico per la nostra regione che assume, in questo delicato momento storico, una delicata e particolare rilevanza.

Le Asp (aziende pubbliche di servizio alla persona) rappresentano un tassello importante del welfare pugliese e meritano attenzione e approfondimento.

Alla Dott.ssa Rosa Barone auguriamo un buon lavoro e auspichiamo di poter avere presto un incontro interlocutorio sul ruolo delle Asp e sul futuro del settore.

L’ARASP nasce un anno fa per rappresentare le istanze delle Asp pubbliche di Puglia caratterizzate da importanti differenziazioni in termini di dimensioni e mission aziendale. Rappresenta 12 delle 22 Asp presenti sul territorio pugliese, aziende che hanno grandi potenzialità e sono considerate importanti realtà socio sanitarie e socio assistenziali. “Sarebbe opportuno riprendere il percorso legislativo di analisi e studio del regime giuridico e gestionale delle Asp, già iniziato nel precedente quinquennio, – afferma la Presidente di ARASP, Patrizia Lusi – per apportare allo stesso le necessarie modifiche e rendere adeguate queste Aziende pubbliche alle sfide emergenziali vecchie e nuove del sistema del welfare in maniera organica ed uniforme. Ricordiamo, infatti, che l’origine di queste strutture è, nella maggior parte dei casi, di natura privata e datata nel tempo. Molte Asp nascono da Fondazioni antiche e ciò ha consentito a tante delle nostre realtà di diventare dei punti di riferimento importanti per le comunità che hanno sempre attribuito alle Asp un ruolo particolare all’interno del sistema del Welfare di prossimità”.