SAN SEVERO – Filippo Pisone riconfermato presidente regionale delle Polisportive giovanili Salesiane per il quadriennio 2021-2024

Filippo Pisone è stato riconfermato presidente regionale delle Polisportive giovanili Salesiane per il quadriennio 2021-2024. Un bel risultato per il rappresentante Pgs che da decenni dedica tempo ed energie al consolidamento sui territori del settore giovanile dei Salesiani. Le Pgs vengono fondate ufficialmente nel 1967, promosse dagli Enti salesiani per coordinare ed ufficializzare la mole di attività sportiva che da sempre viene promossa all’interno degli istituti e degli oratori salesiani. “Sono contento – spiega Pisone -, per il rinnovo dell’incarico ricevuto. Lo Sport ha un forte richiamo sui giovani, infatti divertimento, conoscenza di se stessi, conoscenza degli altri, rispetto delle regole sono i principi verso cui sono indirizzati i ragazzi. Attendiamo la fine dell’emergenza covid per poter mettere di nuovo le attività fisiche al centro degli appuntamenti dei giovani del territorio”.