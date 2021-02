CERIGNOLA – SCHIANTO TRA BUS E AUTO IN VIA MILANO: IL PULLMAN SI SCHIANTA CONTRO UN PALAZZO!

Brutto incidente stradale ieri sera a Cerignola. Coinvolti un bus di “Ferrovie del Gargano” (diretto a Canosa di Puglia) e un’auto. Il pullman si è poi schiantato contro un palazzo. Il fatto è accaduto in via Milano all’incrocio con viale Paolo Borsellino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.

(foto da pagina Facebook “Cerignola Last Minute”)