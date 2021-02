FOGGIA – Allenamenti per atleti agonisti della FIN, dichiarazione dell’assessore Cangelli: “Buone notizie all’esito dell’incontro tra il Comune e la Regione”

“Come anticipato nei giorni scorsi, all’esito dell’incontro tenutosi presso il Comune di Foggia con i rappresentanti degli atleti agonisti della Federazione Italiana Nuoto, nella giornata di ieri, alla presenza del sindaco Franco Landella, si è svolto un tavolo tecnico con la Regione Puglia, rappresentata dal Dirigente del Servizio Sport per Tutti, Benedetto Pacifico. “Come anticipato nei giorni scorsi, all’esito dell’incontro tenutosi presso il Comune di Foggia con i rappresentanti degli atleti agonisti della Federazione Italiana Nuoto, nella giornata di ieri, alla presenza del sindaco Franco Landella, si è svolto un tavolo tecnico con la Regione Puglia, rappresentata dal Dirigente del Servizio Sport per Tutti, Benedetto Pacifico.

All’esito dell’incontro, volto a verificare la possibilità di consentire ai nuotatori agonisti, nel rispetto delle normative anti-COVID e dei protocolli federali approvati, di allenarsi nonostante i costi proibitivi di gestione delle piscine a fronte della loro attuale chiusura al pubblico, abbiamo ricevuto una importante anticipazione.

La Regione Puglia, infatti, ha in animo di pubblicare, d’intesa con la Federazione Italiana Nuoto, un bando per consentire ai gestori delle 63 strutture natatorie dislocate sul territorio pugliese, di accedere ad un fondo straordinario per fronteggiare le suindicate difficoltà.

Ci auguriamo, quindi, che l’azione di impulso promossa dell’Amministrazione comunale possa dare effettivamente i suoi frutti, nella speranza che al più presto i nostri atleti possano tornare ad allenarsi in piscina”.