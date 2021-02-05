FOGGIA – LE IMMAGINI DELLA RIUNIONE IN PREFETTURA: PRESENTATA LA CITTADELLA DELLA POLIZIA CHE SORGERA’ IN SAN SEVERO

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Alcune immagini relative all’incontro che ha avuto luogo questa mattina 
IN PREFETTURA
PER LA PRESENTAZIONE DELLA “CITTADELLA DELLA POLIZIA”, PROGETTO DESTINATARIO DI UN FINANZIAMENTO DI OLTRE 4 MILIONI DI EURO. LA CITTADELLA SARA’ COSTRUITA IN SAN SEVERO ALLA VIA TERRANOVA.
 
CORDIALI SALUTI
 
L’ADDETTO STAMPA DOTT. MICHELE PRINCIGALLO
 
 

 

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