FOGGIA – LE IMMAGINI DELLA RIUNIONE IN PREFETTURA: PRESENTATA LA CITTADELLA DELLA POLIZIA CHE SORGERA’ IN SAN SEVERO di admin · Pubblicato 5 Febbraio 2021 · Aggiornato 5 Febbraio 2021 135 visualizzazioni Alcune immagini relative all’incontro che ha avuto luogo questa mattina IN PREFETTURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA “CITTADELLA DELLA POLIZIA”, PROGETTO DESTINATARIO DI UN FINANZIAMENTO DI OLTRE 4 MILIONI DI EURO. LA CITTADELLA SARA’ COSTRUITA IN SAN SEVERO ALLA VIA TERRANOVA. CORDIALI SALUTI L’ADDETTO STAMPA DOTT. MICHELE PRINCIGALLO