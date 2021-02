MARGHERITA DI SAVOIA – L’ESITO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SUNTO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE

DI VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021



Primo consiglio comunale dell’anno per l’assise civica di Margherita di Savoia, riunitasi nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio. Subito dopo le comunicazioni del sindaco è iniziata la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno e la successiva votazione (alla quale non hanno partecipato i consiglieri Labranca e Scognamiglio).

La conferma l’addizionale IRPEF per il 2021 è stata approvata con 14 voti favorevoli ed uno contrario (da parte della consigliera Muoio): Identico esito per l’istituzione del Canone Unico Regolamentazione Transitoria.

L’adesione alla Stazione Unica Appaltante istit uita presso la Provincia di Barletta-Andria-Trani e la conseguente approvazione dello schema di convenzione ha avuto 13 voti favorevoli e 2 astensioni (da parte delle consigliere Galiotta e Muoio).

Infine è stato aggiunto all’ordine del giorno un ulteriore accapo, relativo all’adesione al Teatro Pubblico Pugliese che ha ottenuto 11 voti favorevoli e 2 astensioni (Galiotta e Muoio; non hanno partecipato alla votazione, oltre a Labranca e Scognamiglio, l’assessore Damato ed il consigliere Ronzino).

La seduta è stata trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

