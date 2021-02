SAN SEVERO: POLIZIA DI STATO ARRESTA SANSEVERESE PER CESSIONE E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI AI FINI DI SPACCIO.

In data di ieri, 5 febbraio, Agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Mobile – “Gruppo San Severo”, nell’ambito dell’attività d’iniziativa di contrasto alla fenomeno dello spaccio di stupefacenti hanno tratto in arresto F.V., sanseverese di 58 anni con precedenti, per i reati di cessione e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’attività investigativa ha permesso di riscontrare agli Agenti della Squadra Mobile l’attività di spaccio di sostanza stupefacente posta in essere dal V. direttamente dalla propria abitazione. Infatti, gli Agenti accuratamente appostati nelle vie immediatamente adiacenti l’abitazione dell’arrestato hanno riscontrato una serie di cessioni a consumatori abituali che si recavano dal V. per l’acquisto di cocaina.

A fronte di quanto monitorato, è stata altresì predisposta un’accurata perquisizione domiciliare a carico del V. F., la quale ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitazione, abilmente celati, 20 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del valore di circa 2000 euro al dettaglio, bilancini di precisione, bustine in cellophane termosaldate, nonché quanto utile al confezionamento e alla vendita della sostanza stupefacente. Nell’occasione gli Agenti della Squadra Mobile hanno altresì sequestrato una somma di denaro pari a 2.055 euro, provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il V.F. è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

6.02.2021