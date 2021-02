CALCIO SERIE C – IL FOGGIA È PROPRIO GRANDE E VINCE A POTENZA

Di Lino Mongiello

Potenza, 7 febbraio 2021. Prosegue la marcia vincente dei Foggia che conquista il sesto successo esterno della stagione (0-1). A cadere sotto i colpi dei rossoneri è il Potenza che in settimana aveva esonerato Eziolino Capuano. Con l’ennesimo colpo lontano dallo Zaccheria il Foggia si conferma in piena zona playoff ed allunga sensibilmente sulla zona pericolo. I tre punti contro una delle squadre che lottano per evitare la retrocessione valgono il doppio, considerando i sei punti conquistati nel doppio confronto. La gara dei rossoneri è stata condotta con intelligenza ed ardore agonistico. Poche le sbavature e, probabilmente, l’unico appunto che si può muovere è il non aver saputo chiudere il match dando la speranza al Potenza di poter almeno agguantare il pareggio proprio nel finale con l’uomo in meno. C’è voluto, ancora una volta, Super Fumagalli (non subisce gol da 4 partite), sempre autoritario nel dirigere i compagni di reparto e pronto ad eludere tutti i tentativi offensivi. Almeno due sono stati gli interventi salva vittoria. Il Foggia è arrivato alla sfida di Potenza con la tranquillità della migliore posizione di classifica e di un impianto di gioco ormai più che collaudato. E, nonostante Mister Marchionni non possa disporre di due dei suoi uomini leader, Rocca e Curcio, ha sempre idee propositive. Rientra nell’undici iniziale Del Prete col confermatissimo 3-5-2 opposto a quello dei lucani del nuovo tecnico Gallo, sostituito in panchina da Ferrari, perché squalificato. Il Foggia vuol proseguire la striscia positiva, raggiungere al più presto la quota salvezza e magari sognare in grande attraverso i playoff. E si presenta al Viviani con aggressività agonistica e velocita che sorprendono il compassato e sorpreso Potenza. Sulle corsie esterne Di Jenno e Kalombo sono due forsennati e spingono a più non posso. Lo stesso dicasi per i due peperini, Vitale e D’Andrea sempre pronti a pungere e a soffiar palla agli avversari. La manovra del Foggia è veemente. Una bella azione Foggia è conclusa con la gran botta di Kalombo (7’) sulla quale Marcone si rifugia in calcio d’angolo. Dalla susseguente battuta, sbuca Del Prete (8’) e insacca in rete per il vantaggio rossonero. Lo 0-1 non placa la voglia del Foggia di stupire e prova a sferrare il colpo del ko. Di Jenno mette al centro e Vitale (11’), per un soffio non arriva all’appuntamento con la sfera. Un minuto più tardi ancora il centrocampista calcia alto da ottima posizione. Il Potenza è in netto affanno e non riesce a proporsi con pericolosità. Il centrocampo del Foggia scherma tutte le azioni e la difesa è sempre attenta e annichilisce il tandem offensivo. C’è qualche cartellino giallo di troppo nei confronti dei satanelli, sanzionati dal Sig. Perenzoni anche quando non ci sono gli estremi (vedasi ammonizione a Dell’Agnello). Soltanto verso la mezzora i lucani si fanno vivi nell’area rossonera con Ricci (31’) ma Fumagalli in porta è una garanzia e si oppone rifugiandosio in angolo. Senza ulteriori affanni terminano i primi 45’ con il meritato vantaggio ospite. Si riprende a giocare e il Foggia potrebbe raddoppiare (4’) ma non chiude i conti nonostante la superiorità numerica. La stanchezza comincia a farsi sentire e i ritmi forsennati degli “indiavolati” rossoneri non sono più gli stessi, anche perché il Potenza preme di più alla ricerca del gol del pari. Nonostante la maggior pressione dei padroni di casa capitan Gavazzi e compagni se la cavano egregiamente. Conson (20’) è in ritardo sul traversone proveniente dalla sinistra. Sul versante opposto D’Andrea (21’) ha per due volte la palla dello 0-2 ma non ha la giusta prontezza e si fa deviare la battuta. Il Potenza inserisce forze fresche e accelera. Il neo entrato Volpe (24’) sbaglia la palla del possibile 1-1. E poco dopo anche Romero (26’) di testa a colpo sicuro ma c’è Gavazzi sulla linea a respingere. Marchionni, finalmente corre ai ripari ed effettua i primi tre cambi. Balde e Kalombo (34’) si ostacolano a vicenda. Lo stesso Balde (35’) perde l’attimo buono per battere a rete. I minuti trascorrono e i tentativi di rimonta del Potenza sono confusi e inconsistenti. Poi l’espulsione di Sepe (41’) compromette ancor più le già poche possibilità. Con la forza della disperazione prima Coccia (47’) e poi Sandri (50’) ci provano ma Fumagalli è insuperabile. Il Foggia festeggia, il Potenza piange.

POTENZA – FOGGIA 0-1

POTENZA (3-5-2): Marcone 6, Gigli 5.5, Conson 5.5, Sepe 5.5; Coccia 5, Ricci 6, Coppola 5.5 (17’ st Sandri 5.5), Bucolo 6, Panico 5.5 (17’ st Nigro 5.5); Mazzeo 5 (23’ st Volpe 6), Salvemini 5 (23’ st Romero 6). In panchina: Santopadre, Brescia, Noce, Fontana, Di Livio, Di Somma, Bruzzo (Lauro), Cavaliere. Allenatore: Ferrari al posto dello squalificato Gallo 5.5.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 6.5; Anelli 6.5 (29’ st Germinio 6), Gavazzi 6.5, Del Prete 7; Kalombo 6.5 (45’ st Pompa sv), Vitale 6.5, Salvi 6.5 (29’ st Morrone 6), Garofalo 6.5, Di Jenno 6.5 (45’ st Agostinone sv); D’Andrea 7 (29’ st Balde 6), Dell’Agnello 6.5. In panchina: Jorio, Galeotafiore, Said, Moreschini, Iurato, Nivokazi, Turi. Allenatore: Marchionni 6.5.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 6.

RETI: 8’ Del Prete.

NOTE: cielo coperto con pioggia, terreno sintetico. Ammoniti: Salvi, Dell’Agnello, Anelli, Gigli, Garofalo, Volpe. Espulso Sepe al 41’ st per doppia ammonizione. Angoli: 7-7. Recupero: 1′, 6′.