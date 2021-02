SAN SEVERO – LE RIFLESSIONI DI MICHELE CAMPANOZZI. L’abbraccio dell’arrivo

L’abbraccio dell’arrivo

Ogni volta che scompare una persona cara, e in questo periodo per la pandemia almeno qui in Italia se ne sono andate oltre 90.000, si pongono sempre alcune domande di fondo: ma perché la morte? Cosa succede dopo l’abbandono del corpo con lo spegnimento delle sue funzioni vitali? C’è appunto un “dopo” o il tutto si consuma nell’annullamento del precedente vissuto? Cos’è allora questa vita? Una illusione, una incomprensibile sconfitta, una drammatica e finta apparizione, una offesa alla speranza, un tragico gioco dell’assurdo da parte dell’Assurdità o invece un semplice passaggio verso Altro? I pensieri, le parole, i sentimenti, i desideri, le raccomandazioni si sono spenti o dissolti nel vento del vuoto? Cosa resta della persona cara scomparsa e dove eventualmente si è diretti?

A dire il vero, queste sono le eterne domande che l’uomo si è sempre posto lungo il corso dei secoli. Una risposta razionale, o come si suol dire sperimentale e scientifica secondo le comuni leggi della scienza, ancora non c’è. Certamente non può essere tutto ridotto a una disfunzione totale del complesso equilibrio organico, fra atomi, molecole, proteine, cellule e quant’altro. Sembra troppo riduttivo e superficiale oltre che poco intelligente. Ci sarebbe qui da chiedere sia il perché dell’equilibrio precedente e sia lo stesso “perché” del disequilibrio successivo con la scomposizione del tutto e il ritorno alla riduzione nelle sue parti originarie. Se così fosse, mi sembra il gioco di un assurdo, cinico e macabro prestigiatore, ma comunque di un giocoliere deve trattarsi. Chi allora? Certamente non può essere tutto un cieco gioco del caso o del caos. L’intelligenza rifiuta questo modo di vedere le cose. Altrimenti che motivo ci sarebbe di nascere, di avere una personale individualità, di coltivare aspirazioni, di amare, di detestare la fine come un qualcosa di innaturale e quant’altro di simile? No, non credo proprio che le cose stiano così. Il fatto è che è vero che nasciamo tutti come un impasto di materia con delle peculiarità più o meno diverse l’uno dall’altro, ma è anche vero che un simile “impasto” è un qualcosa di unico, di originale, di irripetibile e che come tale si muove sulla scena dei suoi rapporti con la sensibilità delle altre realtà materiali. Allora dove sta il segreto o il mistero di questo “gioco”? Nell’assurdo (ma allora non si sa il perché del nascere) o nel fatto che si è incamminati a realizzare temporaneamente qualcosa di importante quaggiù perché il tutto (cioè il “disegno”) sia completato in un ordine di esistenza, della quale solo poche persone riescono ad avere una esperienza diretta anche stando ancora quaggiù a dimenarsi nella tragicommedia della quotidianità?

Io credo che la Vita sia una opportunità offertaci per un “Viaggio verso”. Chi dice di sapere tutto in verità sa ben poco, però se una mente esiste lo è anche per porsi delle domande e tentare di darsi delle risposte. E poi, diciamolo pure, chi può affermare di sapere veramente tutto, di conoscere tutto, di saper spiegare la complessità del vivere, del pensare, del sognare, di fatti incredibili a prima vista, di tante “stranezze” oltre le comuni leggi della scienza che tutto sono fuorché pure casualità o mere coincidenze?

Questo “viaggio”, una volta liberati dalla pesantezza dell’ingombrante ingombro della materialità con la cessazione delle funzioni vitali, perché ormai o logora e consunta dagli anni e dalla malattia, si parte con leggerezza per Altrove, cioè verso un “non-luogo”, verso una condizione di esistenza non ancora immaginabile per la sua bellezza, che, fuori dal tempo e dallo spazio, va a concretizzarsi, diciamo così in termini ancora umani, in un flusso costantemente di Energia che pensa, ama, s’incontra con altre Energie, dialoga con esse, le riconosce come parte della precedente esperienza quando si era ancora legati alla materia, si riconoscono e cominciano a scrivere con un sorriso la Vera Vita dopo la transitoria parentesi terrena.

Tutti, a mio parere, in questo contesto esperienziale odierno, siamo avvolti e navighiamo in un grande mistero che i nostri occhi sono nella impossibilità di dipanare e decifrare, siamo cioè estremamente chiusi dalla gabbia dura dei nostri limiti, dei preconcetti, di un modo di pensare spesso dipendente da tanti fattori culturali, ambientali, ecc.

Io credo che la vita quaggiù sia una partita o, se si vuole, una scommessa da giocare con estrema attenzione e lucidità. Può finire una parte, quella della visibilità e della misurabilità, ma c’è un qualcosa di non misurabile in noi, di non afferrabile con parole o strumentazioni vari, e che sfugge a alla chiusura di questa prigionia. Con i tanti dolori che caratterizzano il nostro cammino terreno, credo che la partenza sia una semplice, appunto, partenza “verso” un cambio radicale di sostanza della realtà ”vita”, cioè si “parte” per “arrivare a”. Dove? Sono convinto alla stazione, alla personale stazione dell’esistere dove ci sono sempre altre esistenze con le quali si è avuta una frequentazione su questo pianeta (genitori, parenti, figli, amici…) che ci attendono per abbracciarci, per darci il loro “Benvenuto o Bentornato”. Questo è il Grande Mistero del Vivere e chi dice che è tutto un gioco probabilmente non ha capito niente di questo dinamismo: se nulla si crea e si distrugge, ma tutto muta e si trasforma in una continuità diversa da ciò che si era prima, allora la fiducia non dovrebbe mai abbandonare l’essere umano. All’inizio dell’impatto con questa terra si nasce come aggregazione di parti (cellule….), si muore con la sua disintegrazione, ma resta il contenuto, come quando si rompe una macchina e la si porta presso l’autodemolizione, rimane però sempre l’autista che è in grado di acquistarne un’altra per vivere e girare per le strade del mondo. Non è forse così? Questo, mi rendo ben conto, è un discorso molto difficile da capire, ma ci sono persone che, oltre che a essere illuminate dalla Rivelazione di una Fede, ne hanno fatto anche una esperienza personale.

In fondo c’è solo un velo che ci separa: Essi ci vedono, noi siamo impediti dal farlo a causa della limitatezza dei nostri strumenti conoscitivi (i sensi).

A questo punto chi ha occhi, orecchie e intelligenza per intendere, intenda!