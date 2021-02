SAN SEVERO – INCIDENTE A14 E MORTE DEI DUE VOLONTARI STAFFETTISTI. NELLA NOTTE AVEVANO PRELEVATO A SAN SEVERO CANI E GATTI ADOTTATI. IL CORDOGLIO DEL COMUNE

L’Amministrazione Comunale di San Severo esprime dolore e cordoglio per la morte dei due volontari staffettisti avvenuta ieri lungo l’Autostrada A14 tra Pesaro e Cattolica.

“Siamo profondamente addolorati – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore con delega al Randagismo Felice Carrabba – per questo tragico incidente che è costato la vita a due operatori profondamente impegnati nel sociale e soprattutto nell’aiutare i piccoli esseri a quattro zampe. Erano entrambi volontari, facevano parte di una associazione animalista e trasportavano a bordo di un furgone cani e gatti da adottare. Nella notte si erano fermati a San Severo dove altri nostri concittadini avevano consegnato loro alcuni cani ed alcuni gatti destinati alle famiglie che li avevano adottati e poi rimasti coinvolti nel tragico incidente. Alle famiglie esprimiamo le più sentite condoglianze ed il cordoglio del Comune di San Severo, profondamente addolorato per la scomparsa di due volontari che hanno donato la propria vita per aiutare gli sfortunati piccoli animali”.

SAN SEVERO, 8 febbraio 2021

