CERIGNOLA – DROGA, ARRESTATO UN 37ENNE CERIGNOLANO

A Cerignola, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Lo stesso, notato nella tarda serata sulla pubblica via nel quartiere Torricelli, alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga, rifugiandosi all’interno del box di pertinenza della propria abitazione. Raggiunto dai militari e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 8 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish e della somma contante di 80 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati. L’uomo, accompagnato negli uffici della locale Compagnia, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti del 37enne l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora a Cerignola, con il divieto di uscire dall’abitazione dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni.