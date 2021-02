CERIGNOLA – IN MANETTE UN 45ENNE PER FURTO E TRUFFA

È finito in manette un 45enne già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani. L’uomo deve espiare un cumulo pene residue di 1 anno, 10 mesi e 28 giorni di reclusione per i reati di furto aggravato in concorso commesso nel 2015 a Margherita di Savoia (BT), truffa commessa nel 2018 a Verbania (VB) e truffa commessa nel 2014 a Barletta (BT). Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Foggia.