FOGGIA – Restare in forma durante la chiusura delle palestre con le lezioni on line dell’ass. APMARR (malattie reumatologiche e rare)

A partire da lunedì, 15 febbraio alle ore 17,30 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMARR) partiranno dei corsi on line, gratuiti ed aperti a tutti, di yoga (ogni lunedì e venerdì) e di ginnastica posturale (ogni martedì e giovedì) della durata di un'ora ad incontro, per un periodo di otto settimane.

“APMARR – commenta la presidente dell’associazione, Antonella Celano – sempre attenta alle esigenze e alle criticità del momento, organizza dei percorsi online gratuiti di Yoga e Ginnastica posturale integrata. Si tratta di sedute mirate per alleviare, prevenire e contenere dolori di origine muscolare e articolare e per stimolare la flessibilità del corpo e dello spirito. Tale sinergia facilita la capacità individuale di ascoltare e percepire le necessità interiori del proprio organismo allo scopo di poter gestire il dolore”.

“Condividiamo e patrociniamo volentieri questa iniziativa – riferisce il presidente delle Us Acli provinciali, Tiziano Errichiello – in attesa di poter riprendere tutte le attività in presenza ed in sicurezza, cosa che ci auguriamo avvenga il prima possibile. Intanto, ben vengano queste iniziative aperte a tutti ed in particolare ai soggetti con patologie rare che soffrono maggiormente la condizione di limitazione delle attività motorie, non potendo praticare sport o esercizi all’aperto a causa del clima freddo durante il periodo invernale”.

L’Unione Sportiva delle Acli provinciali di Foggia, sin dal 2015, ha accolto al suo interno un’area olistica che comprende lo studio ed il monitoraggio di tutte le attività olistiche sul territorio e di discipline come lo yoga, il tai chi, il qi gong ed il pilates in tutte le sue varianti. Inoltre, segue percorsi formativi di discipline o saperi di nuova generazione come il Transurfing del fisico quantistico russo, Vadim Zeland.

Per partecipare all’incontro di lunedì 15 febbraio, è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook o al canale Youtube di Apmarr alle ore 17,30 e seguire la diretta: