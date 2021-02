FOGGIA – VENERDI’ 12 FEBBRAIO PER IL MEGLIO DELLA PUGLIA…INCONTRA!

PER IL MEGLIO DELLA PUGLIA…INCONTRA!

L’APS/ETS Per il Meglio della Puglia, attraverso l’attività dell’intero Direttivo e del suo Presidente Piero Gambale, organizza, in questo lungo periodo di “forzata virtualità”, un ciclo di incontri (trasmessi sulla piattaforma Google Meet e in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione).

Appuntamenti per raccontare e mettere a confronto idee e progetti utili ad accrescere il capitale sociale del Mezzogiorno d’Italia, facendo della ‘distanza relazione’ (Lettere Meridiane).

Ad incontrare i soci e gli amici dell’associazione sono stati di volta in volta sindaci ed assessori, direttori di musei ed istituzioni culturali, creativi, giornalisti pugliesi e non solo.

Il prossimo incontro – che si terrà venerdì 12 febbraio 2021, a partire dalle ore 19, in collaborazione con l’Università degli studi di Foggia – si focalizzerà sul ruolo delle Università nella rigenerazione socio-economico e culturale del territorio, in particolare guardando alle recenti sfide poste dalla pandemia.

Dopo una breve introduzione del Presidente dell’ETS Per Il Meglio della Puglia, dott. Piero Gambale, interverranno i Magnifici Rettori delle Università di Foggia, Prof. Pierpaolo Limone, della “Bicocca” di Milano, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni e della Luiss Guido Carli di Roma, Prof. Andrea Prencipe. Modererà l’incontro la Prof.ssa Rossella Palmieri (UniFg).