FOGGIA – VIOLENZE IN CASA. ALLONTANATO UN FIGLIO DI 44 ANNI

FOGGIA: FIGLIO VIOLENTO ALLONTANATO DALLA CASA FAMILIARE.

Nella decorsa giornata di ieri, Agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia, a seguito di attività investigativa coordinata e diretta dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, un uomo di anni 44, foggiano.

L’indagato è gravemente indiziato dei reati maltrattamenti e tentata estorsione nei confronti dei genitori.

L’indagato maltrattava gli anziani genitori, infierendo nei loro confronti con continui atti di violenza fisica e psicologica, alimentando così in loro un persistente stato di sottomissione psicologica e di prostrazione morale, costringendoli a vivere quotidianamente in una condizione di timore psicologico e farli temere per la loro incolumità tanto da costringerli, in alcuni episodi di litigio, ad abbandonare la loro abitazione familiare, temendo per la loro integrità fisica e morale.

Inoltre, l’indagato al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con la costante minaccia di far loro del male, in alcune circostanze costringeva i genitori a consegnarli ripetutamente svariate somme di denaro, somme variabili dai 20,00 ed i 100,00 euro, mentre in altre circostanze, tentava di farsi consegnare con violenza e/o minaccia somme di denaro, non riuscendo nel suo intento per cause non dipendenti dalla sua volontà.