SAN SEVERO – SABATO 13 E DOMENICA 14 FEBBRAIO SAN SEVERO FESTEGGIA LA GIORNATA MONDIALE DELLA RADIO

Anche quest’anno la Città di San Severo festeggia la GIORNATA MONDIALE DELLA RADIO. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di San Severo IQ7FG “I7DS Sebastiano Bucci” in collaborazione con il Comune di San Severo e il Club per l’UNESCO di San Severo. L’evento si tiene in occasione della 10^ Giornata Mondiale della Radio, proclamata nel 2011 dagli Stati membri dell’UNESCO e adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012. L’iniziativa è in programma presso i locali della Sezione ARI sanseverese – che sono ubicati in Viale II Giugno n.166 – e si terrà nei giorni di sabato 13 e domenica 14 febbraio 2021.

“La Giornata Mondiale della Radio – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – è una opportunità unica per richiamare l’attenzione sull’importante valore della radio che rimane, ancora oggi, il più potente mezzo di comunicazione esistente. Siamo felici di collaborare a questo evento, davvero unico, che si tiene nella nostra città, tenendo ovviamente ben presente le note limitazioni imposte per il contenimento della pandemia Covid 19. L’Associazione Radioamatori Italiani di San Severo svolge un ruolo essenziale e benemerito nella radiocomunicazione, in particolare nelle tante situazioni di emergenza che sovente si verificano nel nostro territorio. Ringraziamo infinitamente l’ARI, tutti i soci e volontari dell’Associazione ed in particolare l’infaticabile Presidente Enrico Maggio”.

Tutte le attività relative alla GIORNATA MONDIALE DELLA RADIO verranno trasmesse in diretta streaming sui seguenti canali:

https://youtube.com/channel/UC7xzaHkkrZsiEjUJLNQK8Zg

https://www.facebook.com/hamradiosansevero

SAN SEVERO, 10 febbraio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo