Bancomat Pay partner di Ducati per il Mondiale MotoGP 2021

ROMA (ITALPRESS) – Bancomat – la società che gestisce i circuiti di prelievo e pagamento Bancomat, PagoBancomat e Bancomat Pay – rinnova la sua partnership con Ducati, iniziata nel 2019, e scende in pista come partner ufficiale del Ducati Lenovo Team nel Mondiale MotoGP 2021 che aprirà la nuova stagione il prossimo 28 marzo sul circuito di Losail, in Qatar.

In corsa con il team ufficiale Ducati, il marchio di Bancomat Pay – il servizio digitale di Bancomat Spa nuovo protagonista del Piano Cashback 2021 – sarà presente in tutte le gare in programma per il campionato 2021, sui colletti delle tute dei piloti ufficiali Jack Miller e Francesco Bagnaia e sulla carena delle moto.

“Siamo molto contenti di rinnovare la partnership con Ducati con cui condividiamo valori per noi essenziali: velocità, innovazione e sicurezza. Sarà un anno di ripartenza e come Bancomat Spa stiamo lavorando per accelerare il percorso di digitalizzazione dei nostri servizi. Dare continuità a questa partnership significa per noi confermare di anno in anno un progetto in cui continuiamo a credere, un percorso di continua crescita e sviluppo al servizio degli italiani” dichiara Oscar Occhipinti, Direttore Marketing e Commerciale di Bancomat Spa.

“Siamo molto soddisfatti di poter ufficializzare il rinnovo della nostra partnership con un marchio prestigioso come Bancomat Pay. Il 2021 è un anno di cambiamenti importanti per il Ducati Lenovo Team, e poter contare sul supporto di un partner così importante ci aiuterà a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Per questo desideriamo ringraziare Bancomat Pay per la rinnovata fiducia, che cercheremo di ricambiare con i risultati in pista”, dichiara Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo di Ducati Corse.

