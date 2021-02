FOGGIA – NECESSARI INTERVENTI PIÙ MIRATI PER IL SETTORE DEGLI EVENTII PRESIDENTI BOCCARDI E D’ALESSIO INCONTRANO LE AZIENDE 

“Siamo pronti ad affrontare la ripartenza, ma auspichiamo maggiore attenzione dal governo nazionale e da quello regionale perché la crisi pandemica ha inferto colpi terribili alle nostre imprese”. Così Michele Boccardi, Presidente nazionale di Assoeventi, intervenuto a Foggia in Confindustria per un’esame analitico delle questioni aperte in un comparto produttivo fondamentale dell’economia dauna.

L’incontro degli operatori del settore è stato promosso dalla Sezione Assoeventi di Confindustria Foggia per aprire una riflessione sulla perdurante incertezza che si registra sul piano operativo tra le aziende interessate.

“ In questa lunga e difficile fase congiunturale abbiamo costantemente suggerito gli interventi, interpretando le norme con un grande senso di responsabilità – ha detto Anna Laura D’Alessio, Presidente della Sezione in Confindustria – ma adesso urgono azioni di sostegno più mirate perché il settore possa affrontare in maniera decisa i mesi che verranno, importantissimi per il futuro delle aziende”.

La relazione del Presidente Boccardi ha messo in luce un significativo impegno di Assoeventi su tutte le tematiche che hanno caratterizzato la crisi che ha investito il settore, dai matrimoni Covid Free, al Comitato Tecnico Wedding, dai concerti agli spettacoli, dai ristori per le iniziative fieristiche sino all’animazione per le giovani generazioni.

Intensa la partecipazione delle aziende che hanno confermato il proprio impegno a rinnovare ogni sforzo possibile organizzativo per assicurare all’utenza servizi di prim’ordine, ma anche per garantire ai lavoratori del settore la solidale vicinanza in nome di una concreta sinergia che rafforzi lo spirito d’impresa.