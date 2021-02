SAN SEVERO – AVVIATA LA POTATURA DEGLI ALBERI IN NUMEROSE ZONE DELLA CITTA’

Dalla giornata odierna, in coincidenza con migliori condizioni climatiche, sono stati avviati i lavori di potatura di numerosi alberi distribuiti nel territorio urbano cittadino.

In particolare, informano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore con delega al Verde Felice Carrabba, sarà seguito un articolato calendario di lavori, che ha preso il via oggi con la potatura delle piante di Via Don Minzoni e via Teresa Masselli. Dal 15 febbraio sarà la volta degli alberi ubicati in via Don Felice Canelli, quindi dal 17 febbraio in Piazza Incoronazione, dal 19 febbraio in Via Ergizio, dal 22 febbraio in Via Giulio Cesare. I lavori saranno eseguiti dalle ore 6.30 fino alle ore 17,00.

Si raccomanda la massima attenzione.

SAN SEVERO, 11 febbraio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo