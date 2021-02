SAN SEVERO – CONSEGNATI TRE PUBBLICI RICONOSCIMENTI PER ATTI DI GENTILEZZA A INTIMO ROMANO, ENVICON MEDICAL E HUMANA ITALIA

Sobria, semplice ma importante cerimonia di conferimento di pubblici riconoscimenti ieri pomeriggio presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini – Residenza Municipale. L’evento si è svolto nel pieno rispetto delle normativa anti Covid 19.

Alla presenza del Sindaco Francesco Miglio, del Vice Sindaco Salvatore Margiotta degli Assessori Simona Venditti (Sanità) e Celeste Iacovino (Cultura), dell’Ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela de Vivo, sono stati conferiti tre encomi per altrettante iniziative che si sono concretizzate e sviluppate durante il periodo natalizio. Tre azioni di donazione e di amore verso il prossimo in conformità con quanto dettato dalla Rete Nazionale della Gentilezza.

Nello specifico sono stati assegnati riconoscimenti all’attività commerciale Intimo Romano, rappresentata da Rosaria Romano, che nelle scorse settimane ha donato dei completini – corredini al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo destinati ai neonati abbandonati e/o di famiglie bisognose. Un sentito ringraziamento è stato espresso a Rosalba Pistillo, dipendente della Biblioteca Comunale Alessandro Minuziano, che si è molto adoperata per la donazione. Altro riconoscimento è andato all’azienda farmaceutica Envicon Medical, rappresentata dalla concittadina Francesca Romana Fuiano, che ha donato un gran numero di panettoni a diverse famiglie bisognose della città. Infine, riconoscimento alla azienda Humana Italia, rappresentata da Maria Rosaria Moscato: la Humana ha donato una cospicua somma in danaro ad una associazione locale che ha poi provveduto ad acquistare dispositivi di protezione individuale e prodotti sanificanti per contenere la pandemia Covid 19, che sono stati consegnati a famiglie bisognose e a tutti i medici pediatri di base della Provincia di Foggia.

Giova sottolineare che la Rete Nazionale della Gentilezza ha particolarmente apprezzato la donazione dei corredini per neonati, al punto tale che l’iniziativa verrà estesa nell’intero territorio nazionale dalla stesa Rete della Gentilezza.

SAN SEVERO, 11 febbraio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo