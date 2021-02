SAN SEVERO – SAN SEVERO DEMOCRATICA VUOLE STARE CON LA GENTE!

La città che vorrei, ogni volta che ci riuniamo e ci confrontiamo pensiamo a queste quattro parole.

Nei mesi scorsi abbiamo proposto alla cittadinanza un questionario tramite web, facendo anche due uscite pubbliche su Via Tiberio Solis (rispettando tutte le norme in vigore), ormai è da un anno che stiamo convivendo con restrizioni e purtroppo le le conferenze con assembramenti non sono concesse. Interfacciarsi con il cittadino è stato molto difficile ultimamente, dato che il cittadino ha bisogno di confrontarsi a voce con i propri rappresentanti e non tramite lo schermo di uno smartphone oppure di un pc.

Queste difficoltà non ci hanno fermato. Abbiamo cercato il parere del cittadino tramite un questionario dove ha avuto parecchi riscontri favorevoli, dove non sono mancati elogi, proposte ed anche critiche costruttive.

Tra i vari quesiti ci è stato chiesto di intervenire su due quartieri, si tratta dei Rioni di Via San Bernardino e di Via Luisa Fantasia.

Notizia di Mercoledì scorso finalmente grazie al lavoro dell’Assessore Gigi Montorio è stato aggiudicato l’appalto per quanto riguarda il Mosaico di San Severo, dove oltre i lavori nel Centro Storico e Villa Comunale saranno interessati anche i Rioni di Via San Bernardino e Via Luisa Fantasia.

Questo è l’ennesimo risultato che i nostri rappresentanti di San Severo Democratica, Gigi, Enrico e Gianni hanno raggiunto in questi due anni di Amministrazione.

Abbiamo detto che vogliamo stare tra la gente, lo stiamo facendo e lo continueremo a fare e non mi stancherò mai di chiedervi di partecipare alla vita politica della nostra città, come già stanno facendo Matteo, Fabrizio, Lara, Erika, Giuseppe, Andrea e tanti altri che hanno deciso di interfacciarsi cono noi, perché solo insieme possiamo far crescere San Severo.

Coordinatore di San Severo Democratica

Palmisano Davide