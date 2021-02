FOGGIA – Ordine di esecuzione a carico di appartenenti alla “Società Foggiana”

Alle prime luci dell’alba di oggi, personale appartenente alla Squadra Mobile ha dato esecuzione a quattro ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte D’Appello di Bari, nei confronti di SINESI Roberto, nato a Foggia il 16.10.1962, elemento di spicco dell’organizzazione criminale denominata “Società Foggiana”, LA TEGOLA Raffaele, nato a Foggia 04.06.1971, SPERANZA Luigi, nato a Foggia 21.02.1970 e GIARDIELLO Cosimo nato a Foggia il 10.01.1972. I predetti, tutti appartenenti alla batteria “SINESI – FRANCAVILLA”, a seguito delle indagini condotte da quest’Ufficio nell’ambito dell’operazione denominata “Saturno”, conclusasi nel giugno 2016 con l’applicazione di ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei persone, sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per estorsione aggravata dal metodo mafioso con condanne comprese tra i 7 e i 12 anni di reclusione. L’operazione denominata “Saturno”, riguardante il periodo compreso tra agosto e settembre 2015 ed eseguita al termine delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, consentì di acclarare numerose estorsioni consumate dal gruppo criminale facente capo a Roberto SINESI ai danni di numerosi autotrasportatori che, in attesa di trasportare i carichi di pomodoro all’interno della ditta conservificio PRINCES per la successiva lavorazione e trasformazione, una volta entrati all’interno del parcheggio antistante la medesima azienda, erano costretti a versare una tangente di 50 euro a camion al fine di prevenire danni agli autoarticolati. L’indagine consentì altresì di accertare le minacce manifestate dai sodali di Roberto SINESI nei confronti di alcuni spacciatori che avevano provveduto a cedere della cocaina senza avere chiesto preventivamente l’autorizzazione