FOGGIA – TERRIBILE INCIDENTE. MUOIONO UN RAGAZZO DI SAN SEVERO E UNO DI MOTTA

Salvatore Di Carlo, responsabile vendite dell’omonima concessionaria di Motta Montecorvino nonché figlio del titolare Gianni, e Antonio Di Iorio di San Severo, le due vittime del terribile incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16.45 in prossimità del km 29,500 della tangenziale 673 di Foggia, a pochi chilometri dal capoluogo dauno e a poche centinaia di metri dalla Statale 16.

Per cause ancora in corso d’accertamento l’Audi bianca sulla quale viaggiavano le due vittime si è scontrata frontalmente con un camion.

Per via del violento impatto il mezzo pesante si è ribaltato terminando la sua corsa in una cunetta. Ferito e trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 il conducente.

Sul posto un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale e carabinieri.