SAN SEVERO – ANCE, È POSITIVO IL VERTICE CON IL SINDACO MIGLIO

Siamo soddisfatti dello spirito propositivo con cui l’Amministrazione Comunale di San Severo ha inteso accogliere la proposta che l’Ance ha affacciato per aprire una riflessione mirata a concentrare l’impegno sui grandi temi dello sviluppo per un Comune importante e di grande rilevanza per lo sviluppo dell’intera provincia.

Al Sindaco Francesco Miglio va quindi il nostro apprezzamento perché anche da una politica che sa ascoltare possono nascere nuove ed interessanti prospettive di crescita. Voglio quindi pubblicamente ringraziare, anche a nome del Presidente di Confindustria Eliseo Zanasi, il Sindaco di San Severo per questa sua sensibile capacità”.

Così Ivano Chierici, presidente dall’Associazione Costruttori Edili, all’indomani del vertice svoltosi a Palazzo Celestini che ha messo a confronto con il Sindaco di San Severo una delegazione dell’Ance guidata dal Presidente Chierici.

L’attenzione si è incentrata sulla necessità condivisa di rivalutare alcune aree che presentano significativi interessi , avuto riferimento non solo ad una loro possibile quanto auspicabile rigenerazione urbana ma anche alle potenzialità di sviluppo imprenditoriale in una Città che rimane strategica per la sua posizione di confine e che può vantare un’antica tradizione sia nel campo artigianale sia nel versante manifatturiero.

L’idea intorno alla quale il Comune di San Severo ed Ance lavoreranno nel breve termine ruota intorno al tema della concertazione, attraverso la istituzione di una

Commissione paritetica investita di aprire questo dialogo, leggere le istanze del territorio e immaginare soluzioni innovative capaci di dare impulso all’economia di San Severo.

Dunque un incontro che rientra tra le buone prassi, finalizzato cioè a determinare partenariati tra la pubblico e privati.

Con il Sindaco Miglio sono intervenuti il Vice Sindaco Margiotta, l’Assessore Montorio e il dirigente Mucilli.

Con il Presidente dell’Ance Chierici, il Presidente del Formedil Clemente, il Vice Presidente dell’Ance Lops e il Direttore dell’Ance Padalino.