APRICENA – DA LUNEDÌ 22 FEBBRAIO VACCINAZIONI AGLI ULTRA OTTANTENNI A CASA MATTEO SALVATORE. ECCO COSA FARE PER PRENOTARSI

DA LUNEDÌ 22 FEBBRAIO VACCINAZIONI AGLI ULTRA OTTANTENNI A CASA MATTEO SALVATORE. ECCO COSA FARE PER PRENOTARSI .

Nella mattinata di oggi sono stato a CASA MATTEO SALVATORE con i funzionari ASL per organizzare le attività propedeutiche alle vaccinazioni COVID-19.

Dal 22 febbraio 2021 inizieranno le vaccinazioni agli ultraottantenni, SEGUENDO ESCLUSIVAMENTE LE PRENOTAZIONI.

È possibile prenotare la vaccinazione agli ultraottantenni con le seguenti modalità:

❌ presso le farmacie di Apricena;

❌ presso il CUP dell’ASL di via 2 Giugno ad Apricena;

❌ per le vaccinazioni a domicilio, alle persone con difficoltà a deambulare, telefonare al numero verde 800938810;

❌mediante il portale https://www.regione.puglia.it/web/press-regione/-/piano-vaccini-anticovid-lopalco-dal-22-febbraio-l-avvio-delle-vaccinazioni-degli-ultra-80enni-?redirect=%2F

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione dell’ASL delle persone a collaborare, per rendere più sicura e agevole questa importante fase.

L’ASL ci chiede di comunicare ai cittadini che si prenoteranno, a presentarsi a CASA MATTEO SALVATORE 10 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO STABILITO, per evitare inutili assembramenti.

Ringrazio il direttore generale dell’ASL Vito Piazzolla, il direttore sanitario Dott. Antonio Nigri ed il direttore di Igiene Pubblica Dott. Giovanni Iannucci.

Siamo sempre in prima linea per aiutare tutti i nostri concittadini.

#ForzApricena

Il Sindaco di Apricena

Ing. Antonio Potenza