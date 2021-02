CALCIO SERIE C – INATTESO STOP DEL FOGGIA. IL CATANZARO PASSA ALLO ZACCHERIA

Di Lino Mongiello

Foggia, 13 febbraio 2021. Inatteso stop per il Foggia che, allo Zaccheria, deve arrendersi al Catanzaro (0-2) ma mantiene inalterata la sua posizione in zona playoff. La settimana dei rossoneri non è stata delle migliori. Infatti, giorno dopo giorno, Mister Marchionni ha visto “perder” pezzi importanti del suo scacchiere. Numerose le assenze per infortuni e squalifiche che hanno decimato gli uomini a disposizione. E, ovviamente, senza nulla togliere alla prova gagliarda di chi sceso in campo, la differenza, alla fine, l’hanno fatta proprio le sostituzioni. Il tecnico dei calabresi, potendo far affidamento su una panchina piuttosto lunga e di qualità, ha utilizzato al meglio tale possibilità e per il Foggia non c’è stato nulla da fare. Con i tanti indisponibili, Mister Marchionni s’è affidato al 3-5-1-1 col solo Balde in avanti dal 1’. Nella prima parte di gara i rossoneri hanno figurato e, se avessero avuto un finalizzatore “vero”, probabilmente la gara avrebbe potuto prendere una piega ben diversa. Mettendola sul piano del ritmo e della carica agonistica, capitan Gavazzi e compagni non hanno consentito agli ospiti di poter esprimere le migliori giocate. In ogni modo la prima opportunità-doppia è per Risolo (17’) che le sbaglia calciando tra le braccia di Fumagalli. Risponde immediatamente il Foggia con il cross di Kalombo per Balde (19’) ma Di Gennaro si oppone con i pugni. Poi sulla ribattuta, da buona posizione Di Jenno calcia fuori. Ancora l’esterno rossonero (23’) conclude debolmente a rete e sul cross basso e velenoso di Kalombo (35’) non ci arriva nessuno a deviare la sfera in rete. Nel finale di tempo Di Massimo (41’) prova a colpire ma trova pronti i pugni di Fumagalli. Vanno così in archivio i primi 45’ intensi e a tratti spettacolari. Nella ripresa il Foggia scende di tono e sotto la pioggia diventa ancor più difficile mantenere i ritmi alti. Purtroppo Marchionni non ha molte “carte” da giocare” Al contrario, il collega sull’altra panchina, ha a disposizione i suoi “assi”. E quando inserisce Evacuo la gara cambia volto. Prima smarca in area Carlini dando il là all’assist per Di Massimo che deve appoggiare la sfera in rete. Il vantaggio degli ospiti spezza le gambe ai rossoneri sempre più stanchi. Marchionni, nel tentativo di recuperare almeno il pari, getta nella mischia anche Curcio e Rocca. Si vede ad occhio nudo che la condizione fisica non è ancora al meglio. In avanti si prova a rendersi più incisivi ma il Catanzaro trova il jolly dello 0-2. Fumagalli (32’), in presa alta, si fa sfuggire la palla e per evitare il gol di Evacuo lo trattiene vistosamente. Per il Foggia la beffa è doppia: cartellino rosso per il portiere e calc io di rigore. Carlini (37’), dagli undici metri, fulmina il neo entrato Jorio e mette il sigillo definitivo al match. Per il Foggia, una giornata sfortunata. Da dimenticare al più presto.

FOGGIA-CATANZARO 0-2

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli 5; Germinio 5.5, Gavazzi 6.5, Galeotafiore 6 (36’ st Jorio sv); Kalombo 6, Morrone 6.5 (31’ st Rocca 5.5), Salvi 6, Vitale 6 (26’ st Curcio 5), Di Jenno 6; Garofalo 6; Balde 6 (36’ st Nivokazi sv). In panchina: Said, Agostinone, Del Prete, Moreschini, Iurato, Pompa, Cardamone, Turi. Allenatore: Marchionni 6.

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro 6.5; Scognamillo 6, Fazio 6, Martinelli 6.5; Casoli 6, Corapi 6.5, Risolo 6 (46’ st Baldassin sv), Contessa 5.5 (16’ st Porcino 6.5); Carlini 6.5 (46’ st Verna sv); Curiale 5.5 (16’ st Evacuo 7), Di Massimo 6.5 (46’ st Molinari sv). In panchina: Branduani, Jefferson, Parlati, Gatti, Riccardi, Grillo, Garufo. Allenatore: Calabro 6.5.

ARBITRO: Moriconi di Roma 6.

RETI: 29’ st Di Massimo, 37’ Carlini (rig.).

NOTE: giornata fredda e piovosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Scognamillo, Contessa, Vitale, Balde, Rocca. Espulso Fumagalli al 34’ st per trattenuta su avversario lanciato a rete. Angoli: 2-2. Recupero: 1′, 5′. Osservato 1’ di raccoglimento in memoria dell’ex arbitro e designatore di C, Maurizio Mattei e dei giovani Salvatore Di Carlo e Antonio Di Iorio, venuti a mancare nel tragico incidente stradale di ieri sera. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.