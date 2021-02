SAN SEVERO – Sderlenga capogruppo di I. D. accoglie favorevolmente la proposta dell’Ance per la costituzione di tavoli tecnici per programmare azioni di sviluppo nel settore edile

Francesco Sderlenga, capogruppo di Iniziativa Democratica Puglia – San Severo accoglie favorevolmente la proposta dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Foggia, per la costituzione di tavoli tecnici per programmare azioni di sviluppo nel settore edile.

Dopo l’incontro cordiale, positivo e propositivo, della delegazione dell’Ance Foggia, guidata dal presidente Ivano Chierici con l’amministrazione comunale e il sindaco, Francesco Miglio, queste le considerazioni di Francesco Sderlenga:

«Ringrazio l’Ance Foggia, il presidente Chierici e il presidente di Confindustria, Zanasi, per aver condiviso con l’amministrazione comunale di San Severo, proposte importanti per lo sviluppo e la crescita di un settore che ha sempre visto la nostra città e le nostre maestranze primeggiare nell’edilizia nel nostro territorio e in altre realtà nazionali. Come ha detto il presidente Chierici, “Da una politica che sa ascoltare possono nascere nuove ed interessanti prospettive di crescita”. Un incontro che, tra le buone prassi, è finalizzato a determinare partenariati tra pubblico e privati che viene ben visto, per l’economia della nostra città, da Iniziativa Democratica Puglia – San Severo, che ha sempre concentrato la sua azione politica sullo sviluppo e le attività-socio-economiche della città».

L’incontro si è incentrato sulla necessità condivisa di rivalutare alcune aree che presentano significativi interessi, non solo ad una loro possibile rigenerazione urbana ma anche per le potenzialità di sviluppo imprenditoriale di San Severo che, per gli esponenti dell’Ance e Formedil, con il presidente, Giuseppe Clemente, “Rimane strategica per la sua posizione di confine e che può vantare un’antica tradizione sia nel campo artigianale sia nel versante manifatturiero”. L’idea intorno alla quale il Comune di San Severo ed Ance lavoreranno nel breve termine, riporta al tema della concertazione, attraverso la istituzione di una Commissione paritetica per aprire il dialogo, leggere le istanze del territorio e immaginare soluzioni innovative capaci di dare impulso all’economia di San Severo.