CAPITANATA – BANDO DI ESAME PER CONDUTTORI DI GENERATORE DI VAPORE – SESSIONE ANNO 2021 – SEDE DI FOGGIA

Il Sindaco Francesco Miglio informa che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia ha pubblica l’Avviso, a norma del D.M. 1/3/1974 (G.U. n.99 del 16 aprile 1974), come modificato dal D.M. 7/2/1979 (G.U. n.74 del 15 marzo 1979), sul quale è indetta in FOGGIA una sessione di esami per il conferimento dei certificati di abilitazione per la conduzione di generatori di vapore.

Gli esami avranno luogo indicativamente nel periodo MAGGIO – GIUGNO 2021, nel luogo e nelle date fissate dal Presidente della Commissione esaminatrice, che saranno comunicate a mezzo raccomandata A/R oppure con PEC.

Il bando è reperibile sul sito https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/ITL-Foggia-avviso-esami-generatori-vapore.aspx

SAN SEVERO, 15 febbraio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo