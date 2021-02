CERIGNOLA, FOGGIA E LUCERA – TUTTI I NOMI DEGLI ARRESTATI DELL’OPERAZIONE ULTIMO AVAMPOSTO II

Questa notte, nella provincia di Foggia e in Lombardia, la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone – per 14 delle quali è stata disposta la detenzione carceraria e per una quella domiciliare – ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, di detenzione ai fini della cessione di sostanza stupefacente, nonché di illecita detenzione di armi da fuoco.