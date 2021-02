TORREMAGGIORE – Inserimento medico e tecnico radiologo territoriale oltre al rinnovo macchinari presso la Radiologia del PTA San Giacomo: le nuove richieste del Comitato Salute Alto Tavoliere all’ASL Fg e alla Regione

Il Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia ha inviato una PEC in data 15/02/2021 all’attenzione della Direzione Generale dell’ASL FG, alla Direzione Sanitaria Generale, alla Direzione Sanitaria del Distretto SS 51 San Severo, al Dipartimento Emergenza/Urgenza dell’ASL Fg ed in copia conoscenza a Regione Puglia e all’Amministrazione Comunale di Torremaggiore proponendo soluzioni per la Radiologia del PTA San Giacomo. PREMESSO CHE il Dirigente Medico Radiologo presente presso il PTA San Giacomo di Torremaggiore Dott. Giovanni Ariano andrà in pensione in data 01/04/2021 e che è in ferie dal 01/02/2021. Attualmente arriva dal Presidio Ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo solo due volte a settimana per dodici ore un dirigente medico radiologo ospedaliero;CONSIDERATO CHE• la radiologia del P.T.A. San Giacomo di Torremaggiore ha all’attivo un consuntivo prestazioni annuo 2018 pari a 6.500 prestazioni di cui 5.000 di radiologia, 800 di senologia e le restanti seicento di ecografia clinica;• già dal 28/12/2018 avevamo inviato alla Vs attenzione PEC di richiesta per il rinnovo dei macchinari obsoleti oggi presenti, per la sostituzione del mammografo rotto con uno funzionante magari di ultima generazione 3D ed infine una riorganizzazione del personale per poter espletare al meglio il servizio di radiologia;RILEVATO CHE ad oggi non si è provveduto al ripristino dei macchinari richiesti ( inviata richiesta dal 28/12/2018) e alla nomina del nuovo Dirigente Medico Radiologo Territoriale che possa espletare a tempo pieno il suo ruolo in questo reparto che da sempre si è caratterizzato per l’elevato tasso di saturazione ( pari al 97%) e che è di vitale supporto anche al Punto di Primo Intervento Territoriale di Torremaggiore ( PP.FF.MM . ) per le prestazioni di pronto soccorso in urgenza;TANTO PREMESSO E RILEVATO SI RICHIEDE• il rinnovo dei macchinari obsoleti oggi presenti;• l’adozione di un mammografo 3d di ultima generazione;• la riorganizzazione del personale tecnico con l’inserimento di un secondo tecnico di radiologia dato che oggi in pianta organica ne è rimasta solo una risorsa;• la nomina di un nuovo Dirigente Medico Radiologo (SPECIALISTA AMBULATORIALE) al P.T.A. San Giacomo di Torremaggiore che possa espletare il suo ruolo negli orari mattutini e pomeridiani previsti dalla normativa vigente;