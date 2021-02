FOGGIA – GLI AUGURI DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA AL NEO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA FOGGIA GIANCARLO DI MAURO

“A Giancarlo Di Mauro, neo Presidente di Confindustria Foggia, esprimo i migliori auguri, personali ed istituzionali, per un buon lavoro. A fronte del nuovo impegno, senz’altro difficile non privo di ostacoli, visti i problemi creati dall’attuale emergenza sanitaria e dalla conseguente crisi economica, sono certo che profonderà ogni utile sforzo per guidare con saggezza ed esperienza l’associazione degli industriali di Capitanata. – dichiara il Presidente Gatta – L’Ente che rappresento continuerà nel segno della fattiva e propositiva collaborazione. Al Presidente uscente, Gianni Rotice, rivolgo un caloroso saluto, riconoscendogli il merito di aver sempre operato con grande professionalità”.