FOGGIA – Il sindaco firma il protocollo del progetto “Puglia regione universitaria: Studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili”

Il sindaco di Foggia firma il protocollo relativo al progetto “Puglia regione universitaria: Studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili”

Quest’oggi il sindaco di Foggia, Franco Landella, assieme ai suoi omologhi di Bari, Taranto e Lecce, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Dirigente della sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, con l’Adisu, le università di Foggia, Bari e del Salento e il Politecnico di Bari, relativo al progetto “Puglia regione universitaria: Studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili”.

Si tratta di un processo volto a favorire il dialogo tra il sistema universitario e città nella consapevolezza che la qualità urbana, in termini di servizi, sostenibilità e offerta culturale delle città universitarie costituisca un importante fattore di attrazione sia nei confronti della componente studentesca che della componente docente, e al contempo la presenza degli studenti e dei docenti costituisce per le città una importante risorsa in termini economici, sociali e culturali.

Tutti i soggetti coinvolti dovranno realizzare di comune accordo il progetto ed in particolare a partecipare attivamente alla realizzazione di un evento iniziale di lancio dell’iniziativa, un forum di ascolto degli stakeholders e un convegno finale con pubblicazione degli atti, con le Amministrazioni comunali che si impegnano a sostenere l’attività di ricerca degli atenei, anche fornendo materiale di documentazione sulle strategie di sviluppo urbano in atto.