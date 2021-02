SAN SEVERO – Giancarlo Dimauro è il nuovo presidente di Confindustria Foggia. Succede a Gianni Rotice. Le congratulazioni e il saluto di Francesco Sderlenga e di tutta Iniziativa Democratica Puglia–San Severo

Giancarlo Dimauro è il nuovo presidente di Confindustria Foggia. Succede aGianni Rotice. Le congratulazioni e il saluto di Francesco Sderlenga e di tutta Iniziativa Democratica Puglia – San Severo.

«Giancarlo è un amico che lo conosco da diversi anni e siamo legati da stima reciproca. È persona competente, capace e, senz’altro, farà benecome ha sempre fatto in tutta la sua brillante carriera, cominciata nell’Enel,fino ad arrivare ad essere vice presidente del Consorzio Folaris e amministratore unico della Solar Master, attiva nello sviluppo di impianti da fonti rinnovabili. Un risultato che premia Giancarlo e che porta con sé anche San Severo. Confindustria e il suo nuovo presidente daranno lo slancio necessario alla continuità per lo sviluppo del nostro territorio. A Giancarlo i miei personali auguri e quelli di tutta Iniziativa Democratica Puglia- San Severo, a cui faremo riferimento come interlocutore per le attività produttive e industriali, oltre ad un affettuoso in bocca al lupo».