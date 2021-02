SAN SEVERO – IL COMUNE ADERISCE AL PROGETTO “UNA CITTA’ DA FAVOLA”

La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Francesco Miglio, su proposta dell’Assessore alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione, Celeste Iacovino, ha deliberato l’adesione al progetto “Una città da Favola”, promosso dalla MeGaMiti S.r.l.s. per promuovere la lettura attraverso la scrittura. Il progetto è riservato ai Comuni che hanno ricevuto la qualifica “Città che Legge” dal Cepell, Centro per il Libro e per la Lettura, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo.

“Il progetto “Una Città da favola” – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore Iacovino – darà modo ai bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie di ideare un testo e/o un’illustrazione che possa parlare di San Severo, vista con i loro occhi. Nasceranno filastrocche, favole e fiabe ambientate nei luoghi caratteristici della nostra città e queste creazioni dei nostri piccoli studenti diventeranno un libro. All’invito a partecipare all’iniziativa hanno aderito il Circolo didattico “San Benedetto- Andrea Pazienza”; il Circolo didattico “De Amicis”; l’ I.C. “G. Palmieri – San Giovanni Bosco”; l’ I.C. “Zannotti – Fraccacreta”. Aspettiamo curiosi i lavori dei nostri ragazzi destinati a far parte della pubblicazione che sicuramente diventerà anche un valido strumento di promozione della nostra città, dal momento che le favole saranno ambientate nel nostro territorio comunale”.

L’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione si occuperà delle fasi di realizzazione del progetto stesso, avvalendosi della collaborazione del personale della Biblioteca Comunale e coordinerà i lavori degli Istituti scolastici del territorio che hanno aderito all’iniziativa progettuale.

SAN SEVERO, 16 febbraio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo