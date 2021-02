FOGGIA – INSEGUIMENTO MOZZAFIATO DEI CARABINIERI.  3 LADRI D’AUTO DI 25-29 E 30 ANNI IN MANETTE. DENUNCIATO IL PRIMO PER GUIDA SENZA PATENTE 

Attività di contrasto ai furti di autovetture senza sosta per i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia. Questa volta a finire nel mirino delle “gazzelle” del 112 sono stati 3 giovani, tutti originari del capoluogo dauno, che la sera di mercoledì scorso, hanno rubato una FIAT 500 di colore bianco in una zona residenziale di Manfredonia (FG) mediante l’utilizzo di strumenti da scasso, cacciaviti e guanti gommati per non lasciare impronte. Convinti di farla franca, i malviventi hanno percorso vie poco illuminate e lontane dal centro cittadino per eludere qualsiasi tipo di controllo da parte delle Forze di Polizia. Il dispositivo messo in campo dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, ricevuta la segnalazione di furto da parte della Centrale operativa (a sua volta allertata dalla compagnia di controllo satellitare del suddetto veicolo) ha sin da subito cercato di chiudere ogni via di fuga ai 3, nel frattempo intercettati da una pattuglia del Pronto Intervento sulla SS673 a bordo di una Alfa Romeo 147 di colore nero con targa poco visibile e con evidenti segni di sfregamento causati verosimilmente dall’uso della cosiddetta tecnica “a spinta”.

Dopo un inseguimento durato diversi chilometri, i 3 foggiani, vedendosi ormai braccati e dopo una fuga sconsiderata e pericolosa che ha messo a repentaglio l’incolumità dei presenti in strada in quel momento, hanno abbandonato il veicolo rubato tentando la fuga per le strade rurali con l’unica auto in quel momento rimasta loro disponibile ma ad avere la meglio sono stati i Carabinieri che, dopo qualche tempo, sono comunque riusciti a fermare i fuggitivi, già noti alle Forze dell’Ordine poiché gravati da numerosi precedenti specifici.

Per i tre fermati è scattato subito l’arresto per rapina impropria e, come disposto dalla Procura della Repubblica di Foggia, gli stessi sono stati sottoposti alla misura precautelare degli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e, successivamente, ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 3 indagati, i quali, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Foggia. Il conducente del veicolo, inoltre, è stato deferito in stato di libertà per guida senza patente.