FOGGIA – La Polizia Locale sequestra merce venduta abusivamente

Nella giornata di martedì 16 febbraio 2021, personale del Nucleo Annonaria della Polizia Locale di Foggia, durante i consueti controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale su area pubblica, interveniva in viale XXIV Maggio e piazza Cavour per la presenza di bancarelle abusive. Durante i controlli, gli agenti procedevano al sequestro amministrativo di 253 pezzi tra borse, occhiali da sole, accessori per telefonini e capi di abbigliamento tutti venduti abusivamente in violazione all’art 61/3°c. della Legge Regionale n°24/2015 – Codice del Commercio. La merce sequestrata è ora a disposizione dell’autorità amministrativa competente.