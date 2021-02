SAN SEVERO – Giuseppe Clemente, Presidente Onorario del CRD – Storia Capitanata. Riconoscimento per i vent’anni alla guida del Centro di Ricerca

Conferito al prof. Giuseppe Clemente il titolo di Presiedente Onorario del CRD – Storia Capitanata. Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio Direttivo del CRD – Storia Capitanata, su proposta della presidente, prof.ssa Dina Contò.

Socio fondatore e per un ventennio presidente del CRD, nonché animatore e ricercatore, il prof. Clemente è socio dell’Accademia Pugliese delle Scienze Morali, Ispettore archivistico onorario, membro dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e della Società di Storia Patria per la Puglia, studioso di storia patria con particolare riferimento al Brigantaggio Postunitario, al Risorgimento e ai caduti di San Severo nella prima Guerra Mondiale.