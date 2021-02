SAN SEVERO – La Polizia Locale sequestra un veicolo carico di rifiuti speciali pronti per essere smaltiti illegalmente nelle campagne

Ancora una brillante operazione degli agenti del Corpo di Polizia Locale coordinati dal Comandate Magg. Ciro Sacco in tema di repressione di reati contro l’Ambiente. Il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore con delega alla Polizia Locale Luigi Montorio e l’Assessore con delega all’Ambiente Felice Carrabba hanno espresso l’apprezzamento ed il compiacimento dell’A.C. per l’attività di controllo e contrasto esercitata dagli agenti sanseveresi.

In data 16 febbraio 2021, gli Agenti del Comando di Polizia Locale di San Severo, durante la costante attività di controlli ambientali nel territorio urbano ed extraurbano, hanno eseguito un Sequestro Penale ai sensi dell’art. 321 c.p.p. di un veicolo carico di rifiuti speciali provenienti da lavorazioni edili.

Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di intercettare e fermare un’autovettura modello famigliare con targa impropria, che era intento a dirigersi verso la Strada Comunale Boschetto carico di mastelli e sacchi colmi di calcinacci, mattoni forati e laterizi pronti per essere abbandonati. Il veicolo non autorizzato al trasporto rifiuti, una volta intercettato, veniva fermato dagli Agenti prima che i rifiuti speciali trasportati potessero essere smaltiti illegalmente nelle campagne dell’agro. Il conducente del veicolo, è stato denunciato penalmente all’Autorità Giudiziaria per attività illecita di gestione, raccolta e trasporto di rifiuti speciali senza formulario (F.I.R.) con il sequestro penale del veicolo e degli stessi rifiuti speciali ai sensi dell’art. 256 comma 1 D.Lgs n.152/2006. Inoltre, sono in corso attività di indagine finalizzate a verificare la provenienza dei rifiuti. Il conducente è stato sanzionato per guida senza patente (mai conseguita), mancanza della copertura assicurativa e per utilizzo di targhe improprie.

“L’operazione rappresenta una conferma sull’attenzione costante della Polizia Locale di San Severo nei controlli in contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti nell’agro di San Severo. Difatti, nel primo mese del 2021, sono state elevate più di 20 contravvenzioni per abbandono incontrollato con sanzioni di €206 e €600”. F.to IL COMANDANTE DOTT. CIRO SACCO.

SAN SEVERO, 17 febbraio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo