CALCIO – SERIE C – IL FOGGIA TRAVOLTO AD AVELLINO

di Lino Mongiello

AVELLINO – FOGGIA 4-0

AVELLINO (3-5-2): Forte; L. Silvestri 6, Illanes 6, Miceli 6; Ciancio 6 (7’ st Aloi 6), De Francesco 6.5, Carriero 6 (7’ st D’Angelo 6.5), Adamo 6 (22’ st Rizzo 6), Tito 7; Fella 7 (25’ st Santaniello 6), Maniero 6.5 (25’ st Bernardotto 6). In panchina: Pane, M. Silvestri, Dossena, Rocchi, Baraye. Allenatore: Braglia 7.

FOGGIA (3-5-1-1): Di Stasio 4; Del Prete 5, Gavazzi 5, Galeotafiore 5; Kalombo 4.5 (43’ st Moreschini sv), Vitale 5 (1’ st Garofalo 5), Salvi 5 (1’ st Rocca 5), Morrone 5, Di Jenno 4.5; Curcio 5 (43’ st Pompa sv); Dell’Agnello 5 (21’ st Nivokazi). In panchina: Jorio, Anelli, D’Andrea, Germinio, Agostinone, Cardamone, Balde. Allenatore: Marchionni 5.

ARBITRO: D’Ascanio di Ancona 6.5.

RETI: 11’ pt Fella, 18’ Maniero, 3’ st Fella, 29’ De Francesco.

NOTE: serata fredda, terreno sintetico. Ammoniti: Carriero, Adamo, Morrone, Rocca. Angoli: 5-2. Recupero: 0′, 3′.

Avellino, 17 febbraio 2021. Per il Foggia la trasferta di Avellino diventa un vero e proprio calvario. Una di quelle gare da cancellare al più presto. I rossoneri vengono letteralmente presi a pallate (4-0) dalla compagine irpina guidata dall’ex Piero Braglia e rimediano una pessima figura sulla vetrina di Raisport. Il risultato finale poteva anche essere molto più pesante se gli attaccanti in maglia verde fossero stati più precisi sotto porta. Peccato per la pessima prestazione esibita, la prima sino a questo punto della stagione, perché se è vero che la sconfitta contro una delle corazzate del campionato poteva starci, non è affatto piaciuto l’atteggiamento con il quale capitan Gavazzi e compagni hanno affrontato i pur temibili avversari. Non ci si può appellare nemmeno alle assenze, sia pur importanti, per giustificare la serata horror. Prendere due gol in poco meno di 20’ dimostra sicuramente una deconcentrazione preoccupante. Due gol presi da “polli”. Due autentici regali messi su un piatto d’argento a un avversario che quasi certamente avrebbe avuto lo stesso partita vinta ma che non si è dovuto impegnare più di tanto per far sua l’intera posta in palio. Cosa non ha funzionato ? Tutto. Il Foggia non è proprio sceso in campo. Con la testa altrove, ha messo in evidenza, in particolare, tutte le carenze per non aver tesserato un portiere di riserva che avesse potuto dare il cambio all’esperto Fumagalli, assente per squalifica. Il baby Di Stasio, ne ha combinate di tutti i colori.

Determinante in negativo sui primi due gol, ha contribuito a demoralizzare i suoi. Si è visto subito che l’Avellino avesse più “fame”. Maniero (10’) è anticipato al momento della battuta. Ma, nel prosieguo dell’azione Kalombo sbaglia il rinvio e sul cross dalla sinistra e ancora Maniero colpisce la traversa. Sulla ribattuta Carriero calcia male ma trova sulla traiettoria Fella (11’) che riesce a mettere alle spalle di Di Stasio. Risponde il Foggia con il cross di Di Jenno che per poco non sorprende Forte. E’ però un fuoco di paglia. L’Avellino colpisce ancora. Maniero (18’) calcia dalla lunga distanza un pallone senza troppe pretese sul quale Di Stasio va a “farfalle” e c’è il raddoppio degli irpini. Si va così sul 2-0 e con la gara praticamente chiusa in poco meno di 20’. Qualche minuto più tardi sempre Di Stasio concede il bis con un rinvio sbilenco non sfruttato da Carriero. Insistono i lupi e siò preciso cross di Tito, bpmber Fella (35’) sbaglia di testa un gol incredibile. Ancora Fella (43’) cerca il tris a con un tiro a giro che fa la barba al palo. Nella ripresa Marchionni inserisce Garofalo e Rocca per Vitale e Salvi. Il Foggia protesta per la mancata concessione di un calcio di rigore per un presunto fallo di Forte su Kalombo (1’). Ma poco dopo subisce il terzo gol, ancora con Fella (3’) che stavolta, di testa, sul cross proveniente dalla destra, non lascia scampo a Di Stasio. L’Avellino si diverte e amministra a suo piacimento il match. E potrebbe dilagare. Su D’Angelo e Bernardotto dal limite (25’ e 28’) si oppone Di Stasio. Mentre 1’ dopo De Francesco cala il poker dalla distanza con Di Stasio ancora in difficoltà. Non succede quasi più nulla a parte le evitabili ammonizioni rimediate da Morrone e Rocca a risultato più che blindato.