FOGGIA – ROTARY CLUB, IL 24 FEBBRAIO ANCORA UN EVENTO ONLINE

Il ciclo di incontri on line organizzati dal Rotary Club Foggia, presieduto dall’Avv. Luigi Miranda, prosegue con un altro appuntamento sempre in modalità Zoom che vedrà la partecipazione di tutti i Rotary Club della città e della provincia di Capitanata. Il tema di fondo della serata sarà “la digital transformation nell’era post pandemica”. L’iniziativa è fissata per mercoledì 24 febbraio (ore 19:30) dal titolo “L’importanza del digitale dopo la pandemia, il ruolo dell’Università, delle istituzioni educative e scolastiche” che, dopo l’introduzione del Presidente Avv. Luigi Miranda, verrà dibattuto da ospiti di assoluto riguardo e dotati di spiccate competenze: il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia prof. Pierpaolo Limone e l’Avv. Stefano Mele (Partner Carnelutti Studio Legale Associato di Milano, esperto di privacy e sicurezza informatica, docente in diverse università, membro del Governing Board). Concluderà i lavori il dott. Giuseppe Seracca Guerrieri, Governatore del Distretto Rotary 2120 Puglia-Basilicata