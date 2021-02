MARGHERITA DI SAVOIA – PARTE IL TRATTAMENTO PER LA DISINFESTAZIONE DEL CENTRO ABITATO E DEI QUARTIERI PERIFERICI

PARTE IL TRATTAMENTO PER LA DISINFESTAZIONE

DEL CENTRO ABITATO E DEI QUARTIERI PERIFERICI

Sta per partire il servizio di disinfestazione del centro abitato di Margherita di Savoia. Ne dà notizia l’assessore con delega ai servizi di igiene urbana Salvatore Piazzolla: il trattamento sarà effettuato in orario notturno, indicativamente a partire dalle ore 24.00, nelle date sotto riportate e che cadono tutte di lunedì. Nel frattempo è già iniziato l’intervento per la pulizia delle caditoie e finalizzato all’eliminazione delle larve.

«Per questo 2021 – dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto – il trattamento parte in anticipo rispetto agli ultimi due anni proprio per consentire una più efficace azione di disinfestazione, che sarà articolata su due fasi: un trattamento antilarvale, per limitare la proliferazione degli insetti alati nocivi, ed un trattamento adulticida. L’intervento, che riguarderà tutto il centro abitato ed i quartieri periferici come Via Barletta e il Quartiere S. Pio, sarà effettuato dall’impresa Sangalli Giancarlo & C. e si protrarrà sino al termine dell’estate per garantire un effetto continuo finalizzato a colpire le specie moleste in tutte le fasi del loro ciclo biologico. Ringrazio l’assessore Salvatore Piazzolla per la tempestività dell’intervento ed invito i cittadini ad attuare le dovute cautele durante le fasi di irrorazione del prodotto: vanno infatti tenute accuratamente chiuse porte e finestre prospicienti strade o piazze durante gli orari di intervento e assolutamente non vanno esposti su balconi o davanzali cibi, derrate alimentari o qualsiasi altro prodotto per evitare che possano essere irrorati o comunque venire a contatto con gli insetticidi. Invitiamo quindi la cittadinanza a prendere nota del calendario riportato di seguito».

• Trattamento solo antilarvale: 22 febbraio.

• Trattamento antilarvale e adulticida: 15 marzo, 12 aprile, 26 aprile, 17 maggio, 14 giugno, 12 luglio, 26 luglio, 9 agosto, 30 agosto

• Trattamento solo adulticida: 13 settembre.

Il calendario potrebbe subire variazioni solo in caso di avverse condizioni meteorologiche, che vanificherebbero l’intervento.