MONTE SANT’ANGELO – INTENSIFICATA L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO NELL’AREA GARGANICA

Con la riunione di Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia, tenutasi in Prefettura a Foggia e la successiva ordinanza questorile è stata disposta nella giornata di martedì scorso, 16 febbraio l’intensificazione dei controlli del territorio, nell’area garganica, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di attività delittuose e di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione alla cittadina di Monte Sant’Angelo. Il dispositivo interforze, composto dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia e del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente ai militari della Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza con l’ausilio di un cane antidroga e della Polizia Locale ha svolto le attività di controllo su tutto il territorio di Monte Sant’Angelo, in particolare nelle vie del centro cittadino per contrastare i reati in danno di attività commerciali e di natura predatoria. I controlli hanno riguardato anche l’osservanza della normativa anti Covid e quella del Codice della Strada. Complessivamente sono stati conseguiti i seguenti risultati: sono state controllate 127 persone di cui 20 con pregiudizi di polizia; sono state effettuate 10 perquisizioni; controllati due arrestati domiciliari; sono stati effettuati 4 posti di controllo, nel corso dei quali sono state controllati 64 autoveicoli; sono state elevate alcune contravvenzioni al C. di S. ed eseguito un sequestro amministrativo. Infine sono stati controllati 15 esercizi commerciali.