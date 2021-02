130MILA PRENOTAZIONI PER I VACCINI ANTICOVID PE R I CITTADINI OVER 80

Le prenotazioni registrate sulle varie piattaforme per i vaccini anticovid-19 per i cittadini pugliesi over 80 sono circa 130mila alle ore 18.00 di oggi mercoledì 17 febbraio. Lo comunica l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco.