PUGLIA – SVEGLIA, L’INDIE ROMANTICO DI YLENIA ROMA – NUOVO SINGOLO PER L’ARTISTA PUGLIESE

SVEGLIA, L’INDIE ROMANTICO DI YLENIA ROMA – NUOVO SINGOLO PER L’ARTISTA PUGLIESE

Continua a sorprendere la scena musicale pugliese e questa volta ci regala il ritorno di Ylenia Roma con Sveglia, nuovo singolo a cavallo tra indie e romanticismo che prosegue il percorso dell’artista andriese.

Dopo Le mie corna, hit dissacrante, Sveglia accoglie la magia dell’innamoramento, dei sentimenti non sempre ricambiati, all’ombra di una femminilità condivisa con l’autrice Letizia Vaccariello.

“Sveglia è un pezzo introspettivo rispetto a Le tue corna. Nel video si rappresenta l’amore in una forma diversa, metafisica” spiega l’interprete: la storia di due persone che si amano e si cercano per tutto la vita tra alti e bassi ma che non si incontrano mai; anime gemelle divise da un mondo materialistico, che pur toccandosi non si riconoscono.

Un brano che propone con coraggio e senza veli insieme alla passionalità e alla sensualità la forza intramontabile della tenerezza, come nei versi “E fammi da cuscino quando tutto mi spaventa… Mai, non ho avuto mai, niente di normale a parte noi… Mai, neanche mezza cosa giusta, la mia vita non si aggiusta mai… E non mi sfascio più…“. Un testo che segna un’intesa profonda tra l’autrice e l’interprete, che fa delle emozioni e dei sentimenti un baricentro imprescindibile, punto d’osservazione sull’esistenza. “L’amore fa parte del mio mondo e con Letizia abbiamo voluto rivivere una situazione vissuta… Quando metti insieme due cuori esce qualcosa di forte” spiega Ylenia, affiancata anche in questa produzione dall’arrangiatore Franco Loporchio, autore di un raffinato sound, ponte tra indie e pop, capace di rispettare la limpidezza della melodia e dei versi senza rinunciare all’energia e alla forza delle sonorità.

Ma al di là del messaggio personale Ylenia Roma intende sempre lasciare spazio alla libera interpretazione dell’ascoltatore, che potrà fare proprio il brano e dargli un senso personale; così come libere si sviluppano le sue collaborazioni: “Questo pezzo nasce chitarra e voce, poi con Loporchio, Nicolas e altri collaboratori all’arrangiamento abbiamo sperimentato, dando spazio alla creatività di ognuno. E’ il modo migliore ritengo per ottenere il meglio della creatività. L’intesa e la sensibilità del team fa il resto” continua l’artista.

Brano considerato “ sanremese” conferma le aspettative per gradimento ed ascolti sul web, sostenuto da un video incisivo, dove le immagini e le tinte paesaggistiche e naturali come quelle più dure ed urbane arrivano dirette insieme alla voce, che in questo secondo singolo può rivelare maggiore sinuosità e morbidezza, confermando il talento canoro di Ylenia Roma, sempre sostenuto da quello scenico.

Un percorso in levare quello dell’artista pugliese, che vede in cantiere nuovi brani e nuovi progetti, senz’altro con un crescente potenziale nazionale.