BARI – Proficuo incontro tra Arasp (Associazione Regionale Asp di Puglia) e il neo assessore al Welfare Rosa Barone

A.R.A.S.P.

Associazione Regionale

delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona

via Cognetti, n.33 – 70100 Bari

Si è svolto martedì 16 febbraio scorso il primo incontro di Arasp (Associazione Regionale Asp di Puglia) con il neo assessore al Welfare Rosa Barone attraverso la piattaforma Zoom. Si è trattato di un primo approccio conoscitivo in cui le singole Asp hanno avuto la possibilità di presentarsi e di conoscere il nuovo assessore che si è mostrato interessato all’ascolto e all’analisi delle problematiche delle singole strutture.

Le Asp detengono un ingente patrimonio immobiliare e fondiario di cui sono esclusive proprietarie perché godono di autonomia finanziaria ed economica nonostante la regione Puglia possa esercitare il potere di controllo ed esprima i presidenti del Cda e i commissari.

Hanno diverse strutture socio sanitarie e socio assistenziali ed erogano servizi a favore della popolazioni sul cui territorio insistono.

La derivazione da fondazioni di diritto privato di antica memoria e origine ha consentito alle stesse di diventare negli anni dei punti di riferimento per le comunità. L’assessore Barone ha dichiarato di avere a cuore il destino delle Asp di Puglia e di voler instaurare una proficua collaborazione con Arasp e con tutte le altre realtà non ancora aderenti all’associazione per semplificarne l’attività amministrativa, per risolvere la dicotomia tra natura giuridica pubblica e necessità di operare in concorrenza con il settore privato e di costruire una proposta di riforma dell’intera categoria che possa trasformare le Asp in aziende più concorrenziali in un settore, quale quello del Welfare di comunità, in cui le esigenze di cui tener conto sono tante e tante sono le possibilità di soddisfarle.

Arasp si augura che questo sia solo l’inizio di un percorso di collaborazione con l’assessorato e ringrazia la Dott.ssa Barone per aver accolto le nostre proposte e per la prontezza con cui ha dimostrato interesse e determinazione.

La Presidente

(avv. Patrizia C. Lusi)